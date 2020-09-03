Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3% ", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.