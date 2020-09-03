В Ясногорске завершены работы на месте коммунальной аварии: жителям вернули воду

Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске на месте коммунальной аварии завершены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, специалисты приступили к заполнению системы.

Напомним, ранее глава ясногорской администрации Владимир Мухин заявил, что вода в дома местных жителей поступит уже в течение часа.

Напомним, утром в Ясногорске произошла коммунальная авария на месте ремонтных работ, которые накануне проводил подрядчик. В результате жители более 1200 домов больше чем на сутки остались без воды.