В Ясногорске завершены работы на месте коммунальной аварии: жителям вернули воду

В Ясногорске завершены работы на месте коммунальной аварии: жителям вернули воду

Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске на месте коммунальной аварии завершены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. 

Так, специалисты приступили к заполнению системы.

Напомним, ранее глава ясногорской администрации Владимир Мухин заявил, что вода в дома местных жителей поступит уже в течение часа.

Напомним, утром в Ясногорске произошла коммунальная авария на месте ремонтных работ, которые накануне проводил подрядчик. В результате жители более 1200 домов больше чем на сутки остались без воды. 

 

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