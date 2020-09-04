Более 7 тысяч туляков написали «Диктант Победы»

Более семи тысяч жителей Тульской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

«В акции приняли участие более 7 тысяч жителей региона на 157 площадках во всех муниципалитетах. Диктант проходит в форме тестирования по 25 вопросам, в которые включен и региональный компонент. Принять участие в нем можно на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении „Диктанта Победы“», – сказал он.

На одной из площадок акции в Центре образования №58 «Поколение будущего» города Тулы побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр образования региона Алевтина Шевелева. Они посетили Урок Победы, осмотрели выставку, посвященную обороне Тулы, пообщались с воспитанниками медиашколы центра и написали диктант.

Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина, который, в частности, отметил, что эта инициатива – важный вклад в повышение исторической грамотности жителей Тульской области и в патриотическое воспитание молодежи. Дюмиг выразил уверенность, что проведение «Диктанта Победы» станет доброй традицией и с каждым годом он будет объединять все больше людей.

Также в четверг, в день окончания Второй мировой войны, на Казанской набережной в Туле состоялся живой урок истории «Путь к Победе». Интерактивное мероприятие организовано Российским движением школьников. Участие в нем приняли команды из школ региона. На 19 интерактивных площадках им предстояло ответить на вопросы о главных событиях Второй мировой войны, ее полководцах и сражениях.