УК и УК: за что судят руководителей тульских управляющих компаний

УК и УК: за что судят руководителей тульских управляющих компаний

На днях Центральный районный суд вынес приговор генеральному директору УК «ОМД» Ольге Шишовой. Ее обвиняли по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». 
 
В течение двух лет, сообщила прокуратура, Шишова не перечисляла средства, полученные от жителей, на счет «ТНС Энерго Тула». Долг составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Деньгами, отмечено, гендиректор распорядилась по своему усмотрению. 
 
Шишову признали виновной и приговорили к году колонии поселения. Ущерб она полностью возместила. 
 
Что интересно, в 2018 году Шишова уже была осуждена по той же самой статье. Тогда УК задолжала деньги «Тулатеплосети». Речь шла о сумме в 20 с половиной миллионов рублей. Ущерб Шишова возместила и отделалась штрафом в размере 350 тысяч рублей.
 
«Тульские новости» решили немного «покопаться» в истории и вспомнить, какие еще руководители УК ранее имели проблемы с законом. Речь пойдет не только о махинациях с деньгами, но и прямом неисполнении обязанностей, которые повлекли серьезные последствия.
 
В январе этого года Зареченский районный суд вынес приговор гендиректору УК «УПРАВ-СИТИ» Виктору Демидову. Статья та же, что и у Шишовой. С ноября 2017 года по апрель 2019 Демидов не перевел на счета «ТНС энерго Тула» 4 с половиной миллиона рублей, которые «капнули» управляющей компании от жителей. 
 
Реального лишения свободы Демидов избежал. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей.
 
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В январе 2020 года услышал приговор суда и директор ООО «Жилсервис». Его обвиняли в невыплате заработной платы и злостном неисполнении решений суда. Долг перед 34 сотрудниками компании составил почти 3 миллиона рублей. Треть была возмещена, а на имущество обвиняемого наложили арест. 
 
Деньги не выплачивались с августа 2018 по август 2019 года. Дело «Жилсервиса» держали на контроле в правительстве региона.
 
Также, отмечали в региональном СУ СКР, фигурант дела не исполняла решение суда о выплате долга ресурсоснабжающим организациям. Приговор – штраф в 200 тысяч рублей.
 
По данным «Картотека.ру», директором «Жилсервиса» в августа 2018 года был назначен Андрей Буланкин.
 
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В марте этого года уголовное дело повисло и над руководством УК «Жилкомхоз». История стандартная – деньгами от жителей (более полутора миллионов рублей) организация распорядилась по своему усмотрению. 
 
Сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, но не в отношении конкретного лица. О сдвигах по делу не сообщалось.
 
В июне прокуратура Зареченского района провела проверку по обращению АО «ТНС энерго Тула» в отношении УК «Восход». Энергетики не недополучили от управляющей компании порядка миллиона рублей. Деньги на счет УК поступили от жителей. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в особо крупном размере». 
 
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Осенью 2017 года в Алексине был осужден к реальному лишению свободы Юрий Суховеев – директор управляющей компании «Наш Дом I». Именно Суховеева признали виновным в гибели женщины. Трагедия произошла в Алексине в феврале того же года. На 40-летнюю Юлию Губареву с крыши упала ледяная глыба.
 
Обязанность по содержанию дома, в том числе, по удалению сосулек и наледи с крыши, была возложена на УК. Бездействию компании в лице ее директора дали правовую оценку следователи.
 
Приговор – 2 года колонии и 100 тысяч рублей штрафа.
 
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В декабре 2016 года стало известно о том, что уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора, учредителя и ио главного бухгалтера УК «Наш Дом» Галины Бакун. Речь шла о мошенничестве. В частности, сообщалось, что Бакун на основании заведомо подложного протокола собрания собственников дома по улице Демидовская заключила муниципальный контракт с «Центром гражданской защиты и спасательных работ Тулы» на исполнение договора управления. Афера вскрылась в ходе проверки прокуратуры.
 
На расчетный счет УК, сообщали в прокуратуре, были незаконно переведены 240 тысяч рублей.
 
Историю с возбуждением уголовного дела активно освещали в СМИ, однако «концов» на просторах интернета отыскать не удалось. По данным «Картотека.ру» Галина Бакун все еще является гендиректором УК «Наш Дом».
 
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Все тот же 2016 год. По результатам проверки прокуратуры в УК «Управдом» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Речь шла о необоснованном перечислении заработной платы троим лицам, которые на самом деле не состояли в трудовых отношениях с «управляшкой». Длилась история около двух лет. «Ушли» более полутора миллионов. 
 
Кто понес наказание? История умалчивает. В апреле прошлого года УК была ликвидирована.
 
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В 2017 году уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении неустановленных лиц из числа руководителей управляющей компании «ЖКХ-Гарант». Речь идет о махинациях с начислениями за коммунальные услуги.
 
Собственники перечислили на счет УК почти полтора миллиона рублей. Дело дошло до суда. Приговор – 250 тысяч рублей штрафа. В СМИ фигурировало имя Романа Ушакова.
 
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В августе 2016 года также сообщалось, что в регионе возбужден целый ряд уголовных дел о причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям. В частности, фигурировали УК «Ремстройсервис», «Жилхоз», «Косогорское ЖКХ», «РЭМС» и «ОМД».
 
По делу о мошенничестве в УК «Косогорское ЖКХ» проходила главный бухгалтер Юлия Чвокина. История была связана с выводом денег из самой компании. Чвокина подделала заявления от имени знакомого, якобы на возмещение от протечки крыши. Свою вину бухгалтер признала. Обвинение просило оштрафовать ее на 205 тысяч рублей.
 
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В 2017 году стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего мэра Тулы и экс-генерального директора УК «РЭМС» Алисы Толкачевой. Она заочно была заключена под стражу. Помимо мошенничества, связанного с изготовлением протоколов собрания собственников, Толкачевой вменяли статью «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием». Речь шла о долгах перед «ТНС энерго Тула».
 
В своем блоге бывший мэр написала, что возбуждение дел незаконно.
 
В 2019 году сообщалось о задержании Толкачевой на Кипре. Позже информация не подтвердилась. Экс-глава города по-прежнему находится на Северном Кипре, который является частично признанным государством. Уже более полутора лет о деле Толкачевой ничего не слышно.  
 
По нашим данным, территорию Северного Кипра Толкачева покинула и в настоящее время проживает на Кипре.
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Были проблемы с законом и у руководства компании «Жилцентр». По версии следствия, с декабря 2015 по март 2017 года неустановленные лица из числа руководителей УК похитили около миллиона рублей, поступившие от жителей домов. Правда, позже уголовное дело было прекращено...
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