В Туле идет масштабная дезинфекция общественных пространств и транспорта

В Туле идет масштабная дезинфекция общественных пространств и транспорта

Поручение усилить профилактику распространения распространения коронавируса дал губернатор Алексей Дюмин. В МЧС совместно с администрацией города разработали план-график обработки улиц и социально-значимых объектов.

Сегодня был продезинфицирован сквер у скульптуры «Тульское чаепитие» в Заречье.

Также продолжается обработка общественного транспорта. Средства безопасны и безвредны для людей и животных. В транспорте  ежедневно обрабатываются кресла, поручни, двери и место водителя. Также водители обязаны проводить промежуточную обработку вручную в обеденный перерыв.

Напомним, в регионе по-прежнему действует «масочный режим». Защитные средства необходимо носить в помещениях, на остановках и в общественном транспорте.

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