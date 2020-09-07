Плановые работы ТГЭС: где сегодня в Туле отключат свет

АО «Тульские городские электрические сети» 7 сентября будут проводить плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в Туле.

Это связано с проведение ремонтных работ ресурсоснабжающей компанией.

Адреса отлючения:

С 9.00 до 16.00:

ул. Демидовская, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3, 54, 54/1;

ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.);

ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.);

ул. М. Расковой, 8, 8-а;

ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.);

ул. Карпинского, 1-41;

ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.);

ул. Кутузова, 57, 59;

ул. Осипенко, 17-24.

С 9.00 до 17.00:

ул. Фрунзе, 27, 21, 23;

ул. С. Перовской, 39, 34, 32, 26;

ул. Л. Толстого, 115, 117

ул. Дрейера, 14;

ул. Луначарского, 44;

ул. Ползунова, 12-а;

п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.);

ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;

п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а;

ул. Горельская, 8;

п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24;

Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.);

ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.);

пр-д П. Морозова, 1-56; пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60;

пр-зд Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.);

ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б;

ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67.

С 09.00 до 17.00:

отключение электроснабжения для проведения работ по ремонту МТП (МТП №3315 Алексеевка). Отключаемые потребители – д. Алексеевка.