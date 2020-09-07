Новые случаи коронавируса в Тульской области зафиксированы в 20 районах и городских округах

С 1 по 7 сентября зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов.

Новые случаи не выявлены в Алексинском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском и Ясногорском районах.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9454 случая заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов. Это жители Тулы, Воловского, Донского, Ефремовского, Киреевского и Новомосковского районов в возрасте от 31 года до 93 лет. У всех пациентов в анамнезе – хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 335 человек.

Также с 1 по 7 сентября 274 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 8344 человека.

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировано 27 новых случаев коронависа. Также еще два пациента с COVID-19 скончались.