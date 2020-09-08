500-летие Тульского кремля будет способствовать привлечению туристов«

Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя музеи, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру, сообщил на заседании оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля губернатор региона Алексей Дюмин.

Глава области подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев – Государственного исторического музея, музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В.Д.Поленова и музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

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Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в большой тройке музейных регионов страны, после Москвы и Санкт-Петербурга», – приводит слова Дюмина пресс-служба оргкомитета.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил важность увеличения туристического потока в регион, добавив, что благодаря проделанной работе Тула становится туристическим «магнитом»."500-летие Тульского кремля – важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России. Я уверен, что она также привлечет внимание международной общественности. Сегодня Тульский кремль – один из самых посещаемых музеев страны. Подготовка к юбилею шла три года, большая часть из запланированного уже реализована, в том числе благоустройство малых исторических городов и поселений", – сообщил Чернышенко.