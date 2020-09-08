Плановые отключения: где в Туле не будет света

8 сентября по ряду адресов в Туле будет отключено электроснабжение.

Связаны ограничения с ремонтными работами «ТГЭС».

Отключения запланированы:

С 9.00 до 13.00:

ул. Первомайская, 8, 10;

пр-т Ленина, 60, 54-б, 60-а.

С 9.00 до 16.00:

ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208;

11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);

ул. Тихмянова, 1-п;

12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а;

10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

ул. Рязанская, 3;

ул. 2-я Волоховская, 8;

4-й Волоховский пр-зд, 7.

С 9.00 до 17.00:

ул. Фрунзе, 25, 27, 29;

ул. С. Перовской, 39;

ул. Л. Толстого, 115, 117;

ул. Дрейера, 14;

ул. Луначарского, 44;

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 12, 15-а;

ул. Трудовая, 1-а, 2, 1;

ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7;

ул. М. Гончарова, 1-12, 6-а, 6-б, 5-а, 3, 2, 4, 7, 5, 8;

ул. Курковая, 150-а, 152, 152-а, 154;

ул. Железнодорожная, 1-а, 2-в, 7-а

ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

Пролетарская Набережная, 5-16;

п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.

С 9.00 до 17.00 – отключение электроснабжения для проведения работ по перетяжке провода и расчистке от древесно-кустарной растительности (отп. Долгое ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Маслово). Отключаемые потребители – Раздолки, Долгое.