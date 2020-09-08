Опубликована программа мероприятий к 500-летию Тульского кремля

. Одним из центральных событий празднования 500-летия Тульского кремля, которое состоится 26 сентября, станет фестиваль «Засечная черта». Мероприятия будут проходить на площадках Тульского кремля, ремесленного двора «Добродей», учреждений культуры и городов Засечной черты, сообщили в пресс-службе администрации Тульской области.

Как отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, специальные выставки и праздничные мероприятия подготовлены практически во всех музеях, а также в 11 городах Засечной черты. Программа будет насыщенной и разнообразной, но она сформирована с учетом требований Роспотребнадзора: посещать мероприятия можно будет только в защитных масках. На входе каждому посетителю будут измерять температуру.

Основные мероприятия в Туле пройдут на Казанской набережной. Здесь жители и гости города смогут посетить гастрономический фестиваль, ярмарку продуктов Тульской области, увидеть интерактивные фотозоны, командные игры радиоуправляемых моделей, концерты этнической и фолк-музыки, а также казачье шоу.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут на территории и в музеях Тульского кремля, в ЦПКиО им. Белоусова и на площади Ленина.

При этом четыре площадки на территории кремля можно будет посетить по предварительной регистрации, предъявив билеты в электронном или распечатанном виде. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.

«Понимая масштаб празднования, мы постарались сделать программу насыщенной, интересной для разных возрастных групп. При этом одна из важнейших задач – рассредоточить потоки зрителей. Мы просим гостей с пониманием отнестись ко всем возможным ограничениям по числу участников на площадках», – отметила начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова.