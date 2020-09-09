Плановое отключение воды в Туле: адреса на сегодня

АО «Тулагорводоканал» 7 сентября по ряду адресов проведет плановое отключение холодного водоснабжения.

Временное ограничение подачи воды в дома связано с производством ремонтно – восстановительных работ на улице Гагарина, д. 4а.

Ресурсоснабжающая компания указала несколько адресов в Туле, где в этот день с 10.00 и до окончания работа будет отключено водоснабжение:

— улица Октябрьская, д.д. 205а, 207а;

— улица Гагарина, д. 4а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.