337 пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области

По данным на 8 сентября в Тульской области скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 337 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано еще 28 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в Тульской области с начала пандемии составляет 9 482.

Также за минувшие сутки выздоровело 39 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 8 383. На лечении находятся 762 человека.

Напомним, что на территории региона продолжает действовать масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте, на остановках, а также в общественных местах, например в торговых центрах.