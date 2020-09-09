337 пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области

337 пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области

По данным на 8 сентября в Тульской области скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. 

Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 337 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано еще 28 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в Тульской области с начала пандемии составляет 9 482.

Также за минувшие сутки выздоровело 39 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 8 383. На лечении находятся 762 человека.

Напомним, что на территории региона продолжает действовать масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте,  на остановках, а также в общественных местах, например в торговых центрах.

337 пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области

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