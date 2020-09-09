Чернышенко: подготовка к 500-летию Тульского кремля практически завершена

Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или близки к завершению. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в пресс-службе оргкомитета по подготовке к празднованию, вице-премьер 4 сентября посетил Тулу и ознакомился с ходом работ по реставрации Успенского собора, восстановлению осадных дворов, созданию археологического окна в Тульском кремле, а также осмотрел Казанскую набережную и Музейный квартал.