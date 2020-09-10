Драгоценная уборка. Москвич в квартире тети нашел скрипку Страдивари

Проживающий в столице Юрий Курносов во время уборки в квартире умершей тети из Тульской области нашел скрипку Страдивари конца XVII века, передает РЕН ТВ.

Со слов мужчины, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в Большой театр с просьбой установить ее подлинность. Тогда эксперты заявили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается примерно 20-30 таких скрипок.

Курносов подчеркнул, что у музыкального инструмента нет струн, также недостает одного колка.

Племянник готов передать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.

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