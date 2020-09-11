Глава администрации Ясногорска: С подрядчиком, по чьей вине произошла авария, отдельно разберемся

Глава администрации Ясногорска Тульской области Владимир Мухин прокомментировал ситуацию с отключением водоснабжения в городе. Напомним, жители без воды остаются второй день.

Так, по словам Мухина, коммунальная авария, которая утром 3 сентября оставила жителей без воды, произошла по вине подрядчика, который накануне некачественно выполнил ремонтные работы.

— Мало того, что работы были выполнены не к 19 часам, как планировалось, а на много часов позже, так и утром нам стало известно, что на этом месте произошла авария. Пришлось опять перекрыть воду городу. На месте работают подрядчик и городской водоканал, — рассказал Мухин.

Также, по словам главы администрации Ясногорска, вода в дома жителей поступит уже в ближайший час.

— Нам не повезло с подрядчиком. Как именно санкции к нему будут применены, мне пока сказать сложно. Но точно мы будем отдельно с этой фирмой разбираться, — заключил Мухин.

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