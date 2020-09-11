Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал мужчина, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в Большой театр с просьбой установить ее подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.

Курносов отметил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.