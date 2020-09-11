Плановые отключения света в Туле: список адресов на сегодня

АО «Тульские городские электрические сети» сообщает о плановом отключении электроэнергии по ряду адресов в городе 11 сентября из-за проведения ремонтных работ.
С 9:00 до 17:00:
— п. Барсуки, ул. Гоголя (часть), ул. Ленина (МКД), ул. Дзержинского (МКД), ул. Советская(МКД);
— п. Горелки, 21-й Горельский проезд;
— с. Хрущево, ул. Приупская, Мичурина, Дачная;
— п. Плеханово, ул. Пионерская, Ленина, Красноармейская;
— п. Обидимо, м-н ИП Фокин Юрий Владимирович (Ленина, 9), ул. Советская, д.5,6,7 (МКД).