В Тульской области в 12 магазинах были выявлены «коронавирусные» нарушения

С 4 по 11 сентября Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверил 11 объектов общепита и 29 торговых точек на наличие средств индивидуальной защиты, а также соблюдение коронавирусных мер.

Так, при проверке в 12 организациях торговли были найдены такие нарушения как не соблюдение дезинфекции помещений в должной мере, сотрудникам не измеряли температуру, а также они не носили маски и перчатки, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

За нарушение соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия составили 3 протокола об административном правонарушение, а также на четыре торговые точки были возбуждены дела о временном закрытии.

Материалы дел направлены в суд для рассмотрения.