Наказанный условным сроком Кушиташвили может выступить на первенстве ЦФО

Получивший условный срок боксер Георгий Кушиташвили в конце сентября может принять участие в первенстве Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил РИА Новости тренер спортсмена Сергей Смирнов.

В четверг Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии был приговорен судом к трем годам условно, также назначен испытательный срок — два года. Спортсмена и его друга боксера Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля. По версии следствия, у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждала, что росгвардеец сам ударился о стену после того, как Кушиташвили при попытке задержания по-боксерски резко ушел в сторону.

Однако впоследствии спортсмен признал вину и выплатил потерпевшему компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

«В ближайшее время мы обговорим с Георгием, как будем работать дальше, — сказал в телефонном разговоре Смирнов. — Потому что он, находясь под домашним арестом, продолжал тренироваться. Возможно, Георгий выступит на первенстве Центрального федерального округа, которое начнется 28 сентября».

«Турнир пройдет в Тульской области, — добавил собеседник агентства. — Но это еще не точно, мы сначала посмотрим, в какой форме сейчас находится Георгий».