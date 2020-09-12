В Ясногорске без воды остались более 1200 домов

Утром 3 сентября стала известна причина отключения холодного водоснабжения в городе Ясногорск Тульской области. Как оказалось, утром на сетях произошла коммунальная авария.

В зону отключения попало около 1220 домов различной этажности.

На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада МУП «Ясногорский водоканал», оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Напомним, утром мы сообщали о том, что жители Ясногорска жалуются на отсутствие воды уже второй день. Накануне воду отключили из-за ремонтных работ. Вернуть воду в краны жителям коммунальщики должны были до 19 часов вечера, однако, воды нет до сих пор.