В Ясногорске без воды остались более 1200 домов

В Ясногорске без воды остались более 1200 домов

Утром 3 сентября стала известна причина отключения холодного водоснабжения в городе Ясногорск Тульской области. Как оказалось, утром на сетях произошла коммунальная авария.

В зону отключения попало около 1220 домов различной этажности.

На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада МУП «Ясногорский водоканал», оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. 

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Напомним, утром мы сообщали о том, что жители Ясногорска жалуются на отсутствие воды уже второй день. Накануне воду отключили из-за ремонтных работ. Вернуть воду в краны жителям коммунальщики должны были до 19 часов вечера, однако, воды нет до сих пор. 

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