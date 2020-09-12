К понедельнику Тульская область должна получить вакцину от коронавируса

Первая партия отечественной вакцины Sputnik V производства Института им. Гамалеи отправлена в регионы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав России. Планируется, что к 14 сентября первую партию вакцины получат все регионы.

Первая поставка, как сообщают в ведомстве – пробная. Специалисты планируют отработать на ней логистику доставки вакцины по всей России, а также распределение и организацию вакцинации от коронавируса людей, находящихся в группе повышенного риска (врачи, старики, дети, люди с хроническими заболеваниями).

Ранее сообщалось, что первыми вакцину получат медицинские работники. Вакцинация групп риска будет проходить параллельно с третьей фазой клинических пострегистрационных исследований.