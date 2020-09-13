Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Смоленской области — 0,2%, в Москве, Подмосковье, Туве, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской республике — 0,3% , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Смоленская область — 0,2%, 2. Москва, Московская область, Республика Тыва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика — 0,3%", — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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