Жители Ясногорска второй день без воды

Социальные сети «завалили» жалобами жители города Ясногорск Тульской области. Постоянные перебои с подачей воды жильцам напорядком надоели.

Так, накануне в Ясногорске была отключена подача холодной воды по причине замены задвижки и ремонта колодца на водоводе ул. Горького. Закончить ремонт обещали до 19.00. Однако, воды нет до сих пор.

- Зато в Туле вода есть, где живет наша администрация! Привезти сюда всех, и заставить колупаться сутками без воды! Какого х***, они уехали с работы?! Ждали бы когда все сделают, — пишут ясногорцы в социальных сетях. - Вот наш Ясногорск. Какая задвижка? Всё гнилое, одни очистные чего стоят, в пруд всё сливают, латают, латают, водоканал долатали. Фсё. Позор администрации города!

И подобным негодующим комментариям нет конца и края.

Более того, утром 3 сентября у местного ДК разлилось целое «море» по дороге. Вода вытекет из канализации в том месте, где должны были проводиться ремонтные работы.

Жители призывают общественников не молчать и «стучаться» во всевозможные инстанции от местной администрации до губернатора Тульской области.