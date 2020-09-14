Отключения электроэнергии в Туле 14 сентября: список адресов

Электросетевыми компаниями для выполнения ремонтных работ на объектах энергетики в Туле запланированы отключения электричества по ряду адресов.

Так, 14 сентября будут затронуты следующие улицы и дома:

с 09.00 до 17.00

п. Первомайский: ул. Шевченко, д. 5-30, 1, 3, 6а, 19б, 2-а, 25а;

ул. Пионерская, д. 1-5;

ул. Щорса, д. 1-31, 2-28, 2а, 5а, 7а, 21а, 21б;

ул. Чапаева, д. 1-39, 1б, 14а, 18а, 31а;

ул. Ленина, д. 22а, 23, 24, 28;

СНТ «40 лет Октября», п. Первомайский, Ивановские дачи;

ул. Кутузова, д. 45;

ул. Вильямса, д. 6а, 12, 6, 4;

ул. Пролетарская, д. 22а, 22, 26а;

ул. Чапаева, д. 34;

ул. Степанова, д. 27;

п. Горелки: ул. Горельская, д. 1-17, 2-30, 4а, 6а, 15а, 16а, 18а;

ул. Молодёжная, д. 17-37, 18-30;

ул. Ракетная, д. 1-11, 4а, 8а, 4, 6, 8;

п. Горелки: ул. Партизанская, д. 21, 34а;

ул. Горельская, д. 8;

п. Горелки: ул. Мелиховская, д. 6, 8, 18, 24;

Московское ш., д. 45-53, 62-76;

ул. Серпуховская, д. 1-21;

ул. Мезенцева, д. 29-45;

ул. Ак. Павлова, д. 1-19, 2-14;

пер. Южный, д. 1-12;

п. Л. Толстого: ул. Чкалова, д. 1-20;

Центральный пр-зд, д. 1-31, 2-18;

Парковый пр-зд, д. 1-15;

Красноглазевский пр-зд, д. 4, 6, 8;

Скуратовский мкр-н, д. 3, 7, 8б;

п. Л. Толстого: Красноглазевский пр-зд, д. 16, 16а, 18, 24.

Кроме того с 10.00 до 16.00 отключение электроснабжения коснется следующих населенных пунктов: Синетулица, Волынцево, Журавка, Колодезное, д. Сине-Тулица, д. Теплое, с. Дорофеево, д. Журавка, СНТ Надежда, п. Торхово, СНТ Патриот, СТ Лесная Поляна, Гурьевское, д. Ширино, д. Анишино.