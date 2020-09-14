Из бюджета Тульской области на борьбу с коронавирусом было выделено 1,2 миллиарда рублей

Сегодня, 14 сентября, на оперативном совещании губернатора Тульской области обсудили планирование регионального бюджета на следующий год.

По словам Алексея Дюмина, на борьбу с коронавирусом из регионального бюджета было выделено более 1,2 миллиарда рублей.

«В нынешних условиях мы были вынуждены пересмотреть некоторые пункты бюджета, изыскивать экономию. При этом нам удалось выполнять Указы президента и продолжать реализацию всех проектов. Все это необходимо учитывать при планировании бюджетов на следующий год. Глав муниципальных образований прошу планировать бюджет с учетом рассмотрения давних проблем, которые влияют на качество жизни жителей. Нужно прорабатывать вопросы о поиске внебюджетных средств. У нас есть социально ориентированный бизнес, аграрии и, конечно, займы», — сказал Дюмин.