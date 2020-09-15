В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

Ко второму этапу исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения России присоединятся новые регионы, всего запланировано участие 26 субъектов, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили, что второй этап начинается в четырех регионах РФ: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае.

«Роспотребнадзор сообщает, что в субъектах РФ проходит второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения РФ», — говорится в сообщении.

Второй этап будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.

Согласно сообщению, планируют приступить к исследованиям Ленинградская, Тюменская, Московская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Белгородская, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тульская области, Санкт-Петербург, Хабаровский, Краснодарский, Приморский, Красноярский Ставропольский края, Татарстан, Крым, Москва.

Добавляется, что Амурская, Калининградская и Мурманская области присоединятся к исследованию в октябре этого года.

По данным ведомства, в рамках первого этапа в 26 регионах России обследовано более 74 тысяч человек. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф .