Плановые отключения воды в Туле: список адресов на сегодня

АО «Тулагорводоканал» 15 сентября в городе запланировал плановые отключения холодного водоснабжения.



С 9-30 до окончания работ в зону, где будет ограничена подача холодной воды, попадают следующие адреса:



— ул. М. Горького д.д. 21, 17, 15, 23,

— ул. Пузакова д.д. 20, 20а,

— ул. Герцена д. 50а.



Отключения связаны с проведением ремонтно — восстановительных работ по адресу ул. М. Горького д. 15-21.



По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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