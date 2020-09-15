Плановые отключения воды в Туле: список адресов на сегодня

Плановые отключения воды в Туле: список адресов на сегодня

АО «Тулагорводоканал» 15 сентября в городе запланировал плановые отключения холодного водоснабжения.
 
С 9-30 до окончания работ в зону, где будет ограничена подача холодной воды, попадают следующие адреса:
 
— ул. М. Горького д.д. 21, 17, 15, 23,
— ул. Пузакова д.д. 20, 20а,
— ул. Герцена д. 50а.
 
Отключения связаны с проведением ремонтно — восстановительных работ по адресу ул. М. Горького д. 15-21.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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