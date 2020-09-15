Туляки, вылечившиеся от COVID-19, еще три месяца могут быть распространителями

Организм человека, переболевшего COVID-19, после выздоровления еще три месяца может выделять вирус, о чем сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Риск сохранения функционально активного состояния вируса даже после лечения, по словам специалиста, очень высок. Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что переболевшие и прошедшие вакцинацию не заболеют, однако будут представлять угрозу для окружающих, являясь распространителем.

«Есть наблюдения, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала Анна Попова.