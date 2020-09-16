В Туле на Медвенско-Осетровском водозаборе ведутся ремонтные работы

16 сентября в Пролетарском районе идет переврезка вновь построенного водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора диаметром 900 мм.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была разработана трехлетняя программа реконструкции магистральных водоводов, в том числе участков Медвенско-Осетровского водозабора, который снабжает водой Пролетарский округ.

В 2019 году силами АО «Тулагорводоканал» совместно с администрацией города Тулы осуществлена перекладка участка водовода 3-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора, общей протяженностью 3,6 км, диаметром 900 мм от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

В 2020 году в рамках программы были выполнены работы по перекладке участка водовода 3-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 0,9 км (АО «Тулагорводоканал»), перекладке участка водовода 2-го подъема водозабора протяженностью 1,6 км в районе д. Анишино (АО «Тулагорводоканал») и реконструкции участка водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 9,8 км (АО «Внешстрой»), сообщает пресс-служба администрации Тулы.

С 8.00 16 сентября для жителей организована раздача питьевой и технической воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.