В тульской Крапивне в 2021 году появится арт-квартал

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Арт-квартал появится в 2021 году в селе Крапивна Тульской области, где начаты масштабные реставрационные работы в рамках празднования 500-летия Большой засечной черты, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Во вторник губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил​ село Крапивна,​ которое 500 лет назад было одним из форпостов Большой засечной черты, а в XIX веке — крупным уездным городом.​

«История села берет начало с возведения крепости для защиты южных подступов к Москве от набегов крымских татар и ногайцев. На месте, где была одна из башен крепости, сегодня находится смотровая площадка. А населенные пункты за рекой – это исторические слободы, сохранившие свои названия: Пушкарская, Казачья, Московская, Жилая», — рассказал собеседник агентства.​

В рамках подготовки к юбилею Засечной черты​ в селе провели реставрацию сохранившихся зданий XIX века.​ В их числе —​ дом купца Прянчикова, владевшего​ маслобойным​ заводом, мануфактурной и бакалейной лавками. В​ этом году завершатся реставрационные работы в доме купца Астафьева, будет благоустроен исторический Астафьевский парк.​

Бывшие купеческие​ дома отданы под филиалы​ Тульского музея изобразительных искусств. Уже сейчас в доме Прянчикова действует экспозиция, где представлены​ шедевры известных русских художников XIX – XX веков – Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина, Кончаловского, Рождественского, Шагала и других. В музее работает детская изостудия.

В ходе визита Дюмин поручил Минкультуры региона вместе с комитетом по туризму и музейным сообществом разработать новые туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные объекты.

«В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал», — отметил Дюмин.