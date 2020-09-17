В тульской Крапивне в 2021 году появится арт-квартал

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Арт-квартал появится в 2021 году в селе Крапивна Тульской области, где начаты масштабные реставрационные работы в рамках празднования 500-летия Большой засечной черты, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Во вторник губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил село Крапивна, которое 500 лет назад было одним из форпостов Большой засечной черты, а в XIX веке — крупным уездным городом.
«История села берет начало с возведения крепости для защиты южных подступов к Москве от набегов крымских татар и ногайцев. На месте, где была одна из башен крепости, сегодня находится смотровая площадка. А населенные пункты за рекой – это исторические слободы, сохранившие свои названия: Пушкарская, Казачья, Московская, Жилая», — рассказал собеседник агентства.
В рамках подготовки к юбилею Засечной черты в селе провели реставрацию сохранившихся зданий XIX века. В их числе — дом купца Прянчикова, владевшего маслобойным заводом, мануфактурной и бакалейной лавками. В этом году завершатся реставрационные работы в доме купца Астафьева, будет благоустроен исторический Астафьевский парк.
Бывшие купеческие дома отданы под филиалы Тульского музея изобразительных искусств. Уже сейчас в доме Прянчикова действует экспозиция, где представлены шедевры известных русских художников XIX – XX веков – Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина, Кончаловского, Рождественского, Шагала и других. В музее работает детская изостудия.
В ходе визита Дюмин поручил Минкультуры региона вместе с комитетом по туризму и музейным сообществом разработать новые туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные объекты.
«В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал», — отметил Дюмин.
Как сообщили в правительстве Тульской области, в 2018 году Крапивна стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. На благоустройство села было выделено порядка 83 миллионов рублей. На эти средства благоустроена въездная зона, парк, смотровая площадка и многое другое. После завершения работ по благоустройству и реставрации все исторические объекты Крапивны будут представлять собой единый ансамбль.