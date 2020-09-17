Плановые работы ТГЭС: какие адреса останутся без света

На текущей неделе электросетевыми компаниями в Туле запланированы отключения электроэнергии потребителей. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, 17 сентября отключение элекричества запланировано по адресам:

с 09.00 до 13.00

ул. Фрунзе, д. 20а.

с 09.00 до 16.00

Мясново: ул. Санаторная, д. 2, 4;

пер. Санаторный, д. 3;

Одоевское ш., д. 17а, 17, 19.

с 09.00 до 17.00

пер. Н. Руднева, д. 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13;

ул. Циолковского, д. 8г, 8в;

пер. Шевченко, д. 3, 5, 6, 6а, 7, 10а;

ул. Н. Руднева, д. 23, 25;

ул. Шевченко, д. 8а, 11;

ул. Клюева, д. 8;

ул. Станиславского, д. 21а;

п. Косая Гора: ул. М. Горького, д. 32, 36а, 38а, 36а, 40;

ул. Гагарина, д. 23, 23а, 25;

Артезианская скважина № 23, д. Рвы;

ул. Союзная, д. 1;

ул. Советская, д. 23л, 23, 17;

ул. Революции, д. 2, 6;

ул. Высокая, д. 61, 63, 67-83;

3-й Бежковский пр-зд, д. 12-20, 7, 9;

1-й Газовый пр-зд, д. 43-55;

2-й Бежковский пр-зд, д. 3-13;

ул. Сенежская, д. 1, 3;

ул. Бежковская, д. 91-103, 42-64, 70-86;

п. Горелки: ул. Горельская, д. 1-17, 2-30, 4а, 6а, 15а, 16а, 18а;

ул. Молодёжная, д. 17-37, 18-30;

ул. Ракетная, д. 1-11, 4а, 8а, 4, 6, 8;

п. Горелки: ул. Партизанская, д. 21, 34а;

ул. Горельская, д. 8;

п. Горелки: ул. Мелиховская, д. 6, 8, 18, 24;

Московское ш., 45-53, 62-76;

ул. Серпуховская, д. 1-21;

пер. Городской, д. 1-13, 2-40;

ул. Ак. Павлова, д. 55, 57;

ул. Пархоменко, д. 47, 48;

ул. Мезенцева, д. 25;

пер. Пархоменко, д. 2-14, 3, 5;

ул. Пархоменко, д. 46, 48;

ул. Мезенцева, д. 17, 19, 21, 23;

ул. Станиславского, д. 29;

пер. Станиславского, д. 2;

ул. Ак. Павлова, д. 38;

п. Ново-Скуратово, д. 88-99, 99а, 105-113, 59, 60, 105б.

Кроме того с 09-00 до 17-00:

— отключение электроснабжения для проведения работ коснется п. Рассвет.