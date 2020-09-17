Плановые работы ТГЭС: какие адреса останутся без света

На текущей неделе электросетевыми компаниями в Туле запланированы отключения электроэнергии потребителей. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.
Так, 17 сентября отключение элекричества запланировано по адресам:
с 09.00 до 13.00
ул. Фрунзе, д. 20а.
с 09.00 до 16.00
Мясново: ул. Санаторная, д. 2, 4;
пер. Санаторный, д. 3;
Одоевское ш., д. 17а, 17, 19.
с 09.00 до 17.00
пер. Н. Руднева, д. 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. Циолковского, д. 8г, 8в;
пер. Шевченко, д. 3, 5, 6, 6а, 7, 10а;
ул. Н. Руднева, д. 23, 25;
ул. Шевченко, д. 8а, 11;
ул. Клюева, д. 8;
ул. Станиславского, д. 21а;
п. Косая Гора: ул. М. Горького, д. 32, 36а, 38а, 36а, 40;
ул. Гагарина, д. 23, 23а, 25;
Артезианская скважина № 23, д. Рвы;
ул. Союзная, д. 1;
ул. Советская, д. 23л, 23, 17;
ул. Революции, д. 2, 6;
ул. Высокая, д. 61, 63, 67-83;
3-й Бежковский пр-зд, д. 12-20, 7, 9;
1-й Газовый пр-зд, д. 43-55;
2-й Бежковский пр-зд, д. 3-13;
ул. Сенежская, д. 1, 3;
ул. Бежковская, д. 91-103, 42-64, 70-86;
п. Горелки: ул. Горельская, д. 1-17, 2-30, 4а, 6а, 15а, 16а, 18а;
ул. Молодёжная, д. 17-37, 18-30;
ул. Ракетная, д. 1-11, 4а, 8а, 4, 6, 8;
п. Горелки: ул. Партизанская, д. 21, 34а;
ул. Горельская, д. 8;
п. Горелки: ул. Мелиховская, д. 6, 8, 18, 24;
Московское ш., 45-53, 62-76;
ул. Серпуховская, д. 1-21;
пер. Городской, д. 1-13, 2-40;
ул. Ак. Павлова, д. 55, 57;
ул. Пархоменко, д. 47, 48;
ул. Мезенцева, д. 25;
пер. Пархоменко, д. 2-14, 3, 5;
ул. Пархоменко, д. 46, 48;
ул. Мезенцева, д. 17, 19, 21, 23;
ул. Станиславского, д. 29;
пер. Станиславского, д. 2;
ул. Ак. Павлова, д. 38;
п. Ново-Скуратово, д. 88-99, 99а, 105-113, 59, 60, 105б.
Кроме того с 09-00 до 17-00:
— отключение электроснабжения для проведения работ коснется п. Рассвет.