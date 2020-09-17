Правительство России обсудило возможность усиления «коронавирусных» мер в стране

На данным момент оснований для усиления ограничительных мер в стране из-за коронавируса нет.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах Российской Федерации без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения. Под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась... она осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом, в этой работе, вызнаете, еженедельно принимал лично участие президент России, эта работа дала свои плоды — система здравоохранения мобилизована. И это позволяет нам гораздо более, скажем так, гибко относится к росту числе инфицированных»,— сказал Песков.

Увеличение случаев выявления коронавируса в регионах Песков связывает с началом учебного года и возвращением россиян из поездок.