В Подмосковье задержан грабитель, устроивший пожар в банке

Житель Тульской области задержан правоохранительными органами Домодедово из-за того, что он поджег банк после попытки ограбления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина в куртке с капюшоном и срытым под медицинской маской лицом зашел в отделение банка на улице Курыжова. Он потребовал у кассира деньги, угрожая физической расправой. Сотрудница успела выбежать из кабинета.

Затем нарушитель порядка поджег бутылку с горючей смесью и бросил в кассовое помещение. В результате в отделении начался пожар. Злоумышленник тем временем скрылся.

После изучение записей с камер наблюдения правоохранители установили личность подозреваемого и арестовали грабителя.

Ранее радио Sputnik сообщило, что грабитель украл у самарчанина входную дверь.

В Подмосковье задержан грабитель, устроивший пожар в банке

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