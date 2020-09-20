Жители нескольких домов на улице Демидовской в Туле остались без воды из-за коммунальной аварии

16 сентября с 3 часов дня несколько домов по улице Демидовской в Туле остались без воды. Причиной тому коммунальная авария.

Напомним, ранее мы сообщали, что территорию детской городской больницы №2 затопило. Из-за повреждения трубы, там забил настоящий фонтан из-под земли. Как оказалось, затопило еще и несколько улиц, а также школу.

В связи с проведением ремонтных работ на месте аварии, АО «Тулагорводоканал» сообщает, что до окончания работ подача холодной воды будет ограничена по адресам: ул. Демидовская д.д. 72, 117, 119.