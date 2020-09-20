В Тульской области скончались еще два пациента с коронавирусом

В Тульской области скончались еще два пациента с коронавирусом

По данным на 20 сентября в тульском регионе зафиксировано еще два летальных случая среди больных с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 358 человек.

За минувшие сутки снова было зарегистрировано более 30 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в Тульской области с начала пандемии составляет 9 840.

Также за минувшие сутки выздоровели 26 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 8 827. Продолжают лечение 655 человек.

Напомним, что на территории Тулы и области продолжает действовать масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте, на остановках, а также в общественных местах, например, в торговых центрах.

В Тульской области скончались еще два пациента с коронавирусом

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