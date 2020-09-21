Плановые отключения света в Туле: список адресов на сегодня

АО «Тульские городские электрические сети» сообщает о плановом отключении электроэнергии по ряду адресов в городе 16 сентября из-за проведения ремонтных работ.

С 9:00 до 12:00

Красноармейский пр-т, 48 к. 2

С 9:00 до 16:00

ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.), 29, 27;

1-й Городской пр-зд, 1-17;

ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27;

пер. Шевченко, 8, 8-а, 6-а, 10, 10-а, 3-15 (нечётн.);

ул. Шевченко, 10, 11-а 11, 16, 20, 26, 18, 5-а, 7;

ул. Циолковского, 12, 10, 27, 29, 31, 8-г, 8-в, 8-а;

пер. Н. Руднева, 5, 8-а, 10-а, 6, 8, 10, 9, 12

ул. Нагорная, 1, 2, 4;

ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.);

3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 6, 8

С 9:00 до 17:00

ул. Металлистов, 2-а

ул. Рязанская,4, 8, 10, 12, 14, 20;

ул. Волоховская, 8;

пр-т Ленина, 133-в, 129

ул. Рязанская, 4;

пр-т Ленина, 127, 131, 129, 131-а;

ул. Вознесенского, 1

ул. Галкина, 263-275, 279-285 (нечётн.), 292 294, 296, 300, 300-а;

ул. Бабарыкина, 1-а-ж, 1-е;

ул. Писемского, 36-52, 54, 48-а, 45-а

ул. К. Маркса, 7, 9, 11

п. Станционный, 1-48