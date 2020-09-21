За неделю в тульском регионе зарегистрировали 218 случаев заболевания COVID-19

С 14 по 21 сентября в Тульской области было зарегистрировано 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения были зарегистрированы в 21 районе и в областном центре. Все заболевшие временно изолированы. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский. Всего с начала эпидемии в Тульской области коронавирусом заболел 9 872 человека.

Также за минувшую неделю статистику выздоровевших пополнили еще 233 случая. Всего с начала пандемии и регионе вылечились 8 849 человек.

С 14 по 21 сентября в статистику летальности попали еще 11 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 44 до 86 лет. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 359 человек.