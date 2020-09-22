В Тульской области 20 пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

На проходящем оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Тульской обасти Алексей Эрк рассказал, что в настоящее время лечение от коронавируса продолжают 458 человек, из них 8 — дети.

На искусственной вентиляции легких находятся 20 пациентов. Ещё 124 получают кислородную поддержку.

В больницах свободно 316 коек для приема больных «ковидом». Накануне также начал работу госпиталь Ветеранов труда. Уже до конца недели он будет заполнен пациентам на 50%.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал так же, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе стабилен. Так, за прошлую неделю было выявлено 218 случаев заболевания. Тем прироста зараженных составил 0,27%.

При этом на 33% выросло число заболевших ОРВИ.

Также Роспотребднадзор продолжает мониторить состояние тех, кто возвращается с курортов. Всего выявлено 14 заболевших коронавирусом среди тех, кто прибыл с отдыха. На прошлой неделе зафиксирован 1 такой случай.

Всего обследованы 2900 жителей, вернувшихся из-за рубежа. В 11 случаях выявлен положительный результат на коронавирус — это прибывшие из Турции.