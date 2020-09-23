Плановые работы ТГЭС: где сегодня отключат свет

АО «Тульские городские электрические сети» 23 сентября будут проводить плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в Туле.

Это связано с проведение ремонтных работ.

Электричества не будет по следующим адресам:

С 9:00 до 15:00

ул. Демидовская, 9, 11

п. Горелки: мкр-н Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд

п. Горелки:

1-й Партизанский пр-зд, 22;

2-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.);

3-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 12, 14, 22, 1-9 (нечётн.);

4-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 3, 7;

5-й Солнечный пр-зд, 8;

6-й Солнечный пр-зд, 2, 4, 1, 3;

7-й Солнечный пр-зд, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 14, 17

С 9:00 до 16:00

п. Михалково:

ул. Колхозная, 18-118 (чётн.), 3-23, 29-73 (нечётн.), 118-а;

пер. Колхозный, 2;

ул. Косогорская, 1-51 (нечётн.), 51-а, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 105;

ул. Казанская, 4-34 (чётн.), 9-15 (нечётн.);

ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.);

ул. Невская, 2;

ул. Тверская, 10, 39;

ул. Окская, 2, 3, 5, 7, 8;

ул. Самарская, 23-а, 25, 27, 29, 26;

ул. Сафонова, 10-42 (чётн.), 29

ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.);

пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.);

ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33;

ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а

С 9:00 до 17:00

ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104;

ул. 2-я Песчаная, 12;

2-й Песчаный пр-зд, 17;

ул. 3-я Песчаная, 17, 19

ул. Металлистов, 2-а

ул. Штыковая, 45, 41, 49-а, 47, 43

ул. К. Маркса, 1;

Демидовская пл., 2, 4, 6

пер. Городской, 64, 41, 21, 54;

ул. Овражная, 17;

ул. Рязанская, 44-б