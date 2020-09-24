365 пациентов с коронавирусом скончались в Тульской области

По данным на 24 сентября в регионе зафиксированы еще два летальных случая среди больных с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 365 человека.

За минувшие сутки снова было зарегистрировано 30 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в Тульской области с начала пандемии составляет 9 965.

За сутки выздоровел 39 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 8 965.

Напомним, в Тульской области необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, на остановках, а также в общественных местах — магазинах.