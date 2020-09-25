Древняя Тула в Москве: в столице открылась выставка архивных документов«

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Уникальные архивные документы смогут увидеть посетители выставки «Средневековая Тула» в Москве с 25 сентября. Памятники истории Средних веков о Куликовской битве, о постройке тульской крепости, возведении Большой засечной черты, костюмы и оружие, а также многие другие архивные редкости будут доступны до 8 ноября.

Экспозицию в Выставочном зале федеральных архивов на Большой Пироговской сегодня посетили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Российского исторического общества (РИО) и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие высокопоставленные гости и историки. До старта работы выставки члены РИО провели заседание в расширенном составе, на котором подвели итоги работы по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля.

По словам директора Российского государственного архива древних актов Владимира Аракчеева, подготовка к выставке заняла несколько месяцев, за это время удалось отобрать и подготовить к показу множество ценнейших документов из хранилищ нескольких музеев.

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Специалисты знают, что суждение о любом историческом событии имеет ценность только в случае, если оно опирается на подлинные исторические источники. На выставке, которая называется „Средневековая Тула“, представлено около 200 исторических архивных документов, предметов, которые подтверждают те или иные факты и события истории Тульского кремля и города Тулы. Это действительно уникальные документы», – сказал Нарышкин. По эго словам, такие документы дают нам более точное представление о событиях прошлого и о великой истории Отечества.

В экспозиции представлена Никоновская летопись, где указана дата возведена каменного кремля – 1520 год. «Того же лета совершиша град камен на Туле и именоваша его по-прежнему ему имени град Тула, а река под ним Тула же», – говорится в этом памятнике истории.

В трех залах выставки под неспящим взором бдительных смотрительниц посетители могут ознакомиться с древними записями о Куликовской битве или грамотой царя Ивана Грозного от 1554 года о посылке из разных городов в Тулу людей для строительства оборонительных сооружений Большой засечной черты. Архивные находки рассказывают о категориях служилых людей, которые защищали в Туле южные рубежи России в XVIII веке, о жизни города в эти времена – строительстве моста через реку Упу, учреждении почты, проведении переписей населения.1 из 8Открытие выставки «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов2 из 8Председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин3 из 8Губернатор Тульской области Алексей Дюмин4 из 8Председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин5 из 8Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов6 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов7 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов8 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов1 из 8Открытие выставки «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов2 из 8Председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин3 из 8Губернатор Тульской области Алексей Дюмин4 из 8Председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин5 из 8Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов6 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов7 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов8 из 8Экспонаты на выставке «Средневековая Тула» в Выставочном зале федеральных архивов

«Впервые мы увидим сегодня архивные материалы о том, как зарождалось Тульское княжество, как происходили те или иные события на территории нашего региона, как развивалось оружейное дело, как развивалась металлургия и многое другое. Мне бы очень хотелось, чтобы международные политики как на Западе, так и на Востоке тоже изучали историю Государства Российского. Мне кажется, это было бы полезно, чтобы не совершать каких-то неправильных движений, а вырабатывать более правильную политику по отношению к нашей великой и могучей державе», – сказал Дюмин.

Осмотрев выставку вместе с Нарышкиным и руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым, губернатор спустился в архивы здания, где хранятся сотни тысяч документов, от приказов и списков Тайной полиции до подлинников Судебника Ивана Грозного 1550 года и разорванных Анной Иоанновной «Кондиций» 1730 года.

Артизов заявил, что подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты стала драйвером развития современной Тулы.

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Отрадно, что эти события позволили актуализировать историческую память. <…> Архивные материалы рассказывают об этапах истории города, связанных с постепенным превращением города из оборонительного форта в оружейную столицу Российского государства», – рассказал Артизов.