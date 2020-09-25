Плановые работы ТГЭС: где сегодня отключат свет

АО «Тульские городские электрические сети» 25 сентября будут проводить плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в Туле.

Это связано с проведение ремонтных работ.

Электричества не будет по следующим адресам:

С 9:00 до 16:00

ул. Волкова, 2-а;

ул. Приупская, 19

С 9:00 до 17:00

ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7;

ул. Войкова, 4, 2;

ул. Оборонная, 32, 12, 24, 4

ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);

ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.);

ул. Кабакова, 11-17-а(нечётн.), 14-20 ( чётн.);

1-й проезд, 29;

ул. Кабакова, 13, 12, 10;

ул. Лётная, 16;

Клинской пр-зд, 19

п. 1-й Западный:

ул. Д. Бедного, 5-20;

ул. Чехова, 25-32, 32-а;

ул. Шолохова, 1-22;

ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.);

ул. Л. Толстого, 64