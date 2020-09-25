Плановые работы ТГЭС: где сегодня отключат свет

АО «Тульские городские электрические сети» 25 сентября будут проводить плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в Туле.
Это связано с проведение ремонтных работ.
Электричества не будет по следующим адресам:
С 9:00 до 16:00
ул. Волкова, 2-а;
ул. Приупская, 19
С 9:00 до 17:00
ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7;
ул. Войкова, 4, 2;
ул. Оборонная, 32, 12, 24, 4
ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);
ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.);
ул. Кабакова, 11-17-а(нечётн.), 14-20 ( чётн.);
1-й проезд, 29;
ул. Кабакова, 13, 12, 10;
ул. Лётная, 16;
Клинской пр-зд, 19
п. 1-й Западный:
ул. Д. Бедного, 5-20;
ул. Чехова, 25-32, 32-а;
ул. Шолохова, 1-22;
ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.);
ул. Л. Толстого, 64