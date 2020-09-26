Как создавалась история – открылась выставка к 500-летию Тульского кремля

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Выставка «Южный щит России – к 500-летию Тульского кремля» открылась в Музее оружия в Туле. Посетители смогут увидеть более 400 предметов и документов. Среди экспонатов – образцы русского, западноевропейского и восточного оружия, применявшегося воинами гарнизонов Тульского кремля и других крепостей Большой засечной черты, а также их противниками.

Отдельный раздел посвящен строительству Тульского кремля и Большой засечной черты. Свое место на выставке заняли предметы быта жителей Тулы и поселений на южных границах Московского государства. Особое внимание уделено преобразованию Тулы из стратегического форпоста южного пограничья в главный центр российского оружейного производства в XVIII–XIX веках.

На церемонии открытия экспозиции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что благодаря скоординированной работе органов власти всех уровней, научного, экспертного сообществ Тульский кремль, малые исторические города, которые входили в Большую засечную черту, преображаются на глазах.

«Музейные фонды, научные организации, археологи, реставраторы объединили свои силы, знания, документы, чтобы наиболее полно представить все слои того славного времени», – цитирует Гремякову официальный сайт 500-летия Тульского кремля.

Почетный гражданин Тульской области, директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина подчеркнула, что возведение Тульского кремля, завершившееся в 1520 году, стало важным фактором создания системы оборонительных рубежей на юге Московского государства. Большая засечная черта формировалась с середины XVI века.

«Наша легендарная крепость – выдающийся памятник истории культуры. Это не только уникальное для своего времени фортификационное сооружение и градообразующий центр оружейной столицы России, это сердце Тулы», – подчеркнула Надежда Калугина.