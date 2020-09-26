В Туле прошло гашение юбилейного почтового конверта и открытки

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В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта, сообщается на официальном сайте 500-летия Тульского кремля.

Выпуск маркированного художественного конверта был приурочен к 500-летию Тульского кремля, он издан тиражом 500 тысяч экземпляров. Кроме того, в начале года «Почта России» выпустила юбилейную почтовую марку к 500-летию кремля. Первый экземпляр был передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок.

Конверт можно по-прежнему приобрести в отделениях «Почты России» по всей стране. Кроме того, на сайте говорится, что сегодня гостям праздника предоставляется уникальная возможность приобрести юбилейную продукцию и отправить письмо или открытку близким непосредственно из самого кремля.