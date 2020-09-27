В Туле к старту отопительного сезона готовы все котельные, но теплосети изношены на 63%

В Туле к старту отопительного сезона готовы все котельные, но теплосети изношены на 63%

На территории Тулы ведется подготовка к отопительному сезону 2020—2021 гг. Всего в городе 177 котельных, из них в муниципальной собственности зарегистрированы 149 котельных.

Протяженность сетей теплоснабжения в Туле составляет 533,2 км. Однако, средний износ тепловых сетей в городе составляет более 63%.

В ходе подготовки к отопительному сезону в городе было заменено 38,91 км ветхих тепловых сетей, что составляет 96,6% от планируемых к замене 40 км. 

В настоящее время еще ведется замена теплосетей на улице Серова, на 2-м проезде Металлургов и 6-м Полюсном проезде. 

Проведены гидравлические испытания ситсем центрального отопления на 3056 МКД их планируемых 3056 домов. Кстати, всего в Туле расположено 3642 МКД.

Объекты социальной сферы к отопительному сезону готовы полностью. 

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