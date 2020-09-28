Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

24 сентября АО «Тулагорводоканал» проводит плановые отключения водоснабжения по ряду адресов в городе.
 
В связи с проведением ремонтно — восстановительных работ на ул. Октябрьская д.76:
 
С 09-30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Октябрьская д.д. 76, 76а.
 
Из-за ремонта на ул. Болдина д. 71:
 
С 09-30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Болдина д.д. 62, 64, 66, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 61, 63, 69, 71, 77, 77б, 79. 
 
В связи с ремонтом на ул. Мусорского-пер. Вильямса:
 
С 10-00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Мусорского д. 49, ул. Комарова д. 49а, чсектор: ул. Мусорского, Белинского, Комарова, Краснодонцев, Карпинского.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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