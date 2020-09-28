В Туле пробежали полумарафон «Оружейная столица»

В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"

Читать ria.ru в
На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон «Оружейная столица». Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы.

«Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики», – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"

Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств «Тула-Арена», а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.
Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru