В Туле пробежали полумарафон «Оружейная столица»

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На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон «Оружейная столица». Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы.
«Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики», – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств «Тула-Арена», а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.