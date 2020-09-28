В Туле пробежали полумарафон «Оружейная столица»

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На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон «Оружейная столица». Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы.

«Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики», – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.