В Туле поселок Петровский частично останется без газа до выходных

В поселке Петровском будут проводится плановые работы на объектах газообеспечения. Об этом сообщается на сайте администрации Тулы.



— В рамках реализации проекта «Строительство головного газорегуляторного пункта, обеспечивающего прием высокого давления природного газа из ГРС «Тульская»» для решения проблемы недостаточного давления газа и устранения существующих ограничений в работе системы газоснабжения города Тулы, а также для ввода в эксплуатацию новых объектов в пос. Петровский, дер. Петрово, Северная Мыза, с 10-00 28.09.2020 по 18-00 02.10.2020 будет прекращена подача газа, — говорится в сообщении.

Также прилагается список объектов, которые временно останутся без голубого топлива:

1. ИП « Гришин Д.Н.» п. Петровский, ул. Центральная, 1е;

2. ООО «Родник» п. Петровский, ул. Парковая, 10;

3. ИП «Жильцов» п. Петровский, ул. Парковая, 7;

4. ИП «Шатов» п. Петровский, ул. Парковая, 7;

5. ИП «Громова» п. Петровский, ул. Парковая, стр. 7;

6. ООО «Съестная лавка» Одоевское шоссе, 130;

7. Автомойка самообслуживания ООО «Юр Консул» п. Петровский, ул. Парковая, стр. 11;

8. ООО «Тульское Обувное Предприятие» Одоевское шоссе, 93;

9. Жилые дома в п. Петровский;

10. Котельная и жилые дома в мкр. «Петровский квартал»;

11. Жилые дома в п. Петрово;

12. Жилые дома в п. Петрово «Зеленый массив»;